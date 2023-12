Após silêncio, Choquei se pronuncia sobre fake news e morte de jovem

O CVV funciona 24 horas por dia (inclusive aos feriados) pelo telefone 188, e também atende por e-mail, chat e pessoalmente. São mais de 120 postos de atendimento em todo o Brasil.

O que diz a Choquei

Perfil lamentou morte de Jéssica em nota oficial divulgada nesta quinta-feira (28). "O perfil lamenta a morte e se solidariza com a família. Informamos aos seguidores que, em sinal de respeito ao trágico acontecimento, as redes da Choquei estavam paralisadas até esse momento."

Perfil admite ter republicado notícia falsa. "Foram fornecidas provas sobre o fato gerador da notícia falsa — publicada originalmente por outro perfil e republicada posteriormente pela Choquei — e foram disponibilizadas imagens de diálogos que mostram procedimentos adotados assim que falsidade foi descoberta."

O fotógrafo Raphael Sousa, responsável pela página, prestou depoimento à polícia segundo comunicado. "O proprietário do perfil Choquei prestou esclarecimentos à Polícia Civil de Minas Gerais e apresentou fatos e documentos que contribuem para elucidar o episódio e dar a real dimensão do papel da Choquei no caso."