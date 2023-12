Quem é o influencer que deu colar de luxo a Neymar e já foi alvo da PF?

Quem é Buzeira?

Bruno Alexssander ficou famoso fazendo rifas e sorteios no Instagram. Hoje, acumula 4,5 milhões de seguidores na rede social.

Natural de Itaquera, zona Leste de São Paulo, tentou carreira como jogador de futebol e como MC, como contou em entrevista ao Jornal de Brasília.

Buzeira chegou a cursar o ensino superior em tecnologia do comércio exterior. Ele trabalhou na DB Schenker, empresa alemã, mas acabou saindo do cargo. "Estava insatisfeito porque não conseguiu subir de cargo e as pessoas me perseguiam lá dentro por causa do meu estilo periférico. Vi que eu não me encaixava ali", disse ao Jornal de Brasília.

Ele começou com os sorteios rifando a própria moto em 2020. Segundo Buzeira, ganhou R$ 40 mil nesse primeiro sorteio. Seguiu no ramo firmando parcerias com outros influenciadores e chama os sorteios de "ação". Ao jornal de Brasília, diz ter investido no marketing digital, que teria rendido um lucro de R$ 3 milhões.

Com o tempo, começou a levar uma vida de ostentação. É dono de vários carros de luxo e viajou para lugares como Dubai, Inglaterra e França, sempre de classe executiva.