Filha de Biancardi e Neymar aproveita piscina com look avaliado em R$ 2 mil

Bruna Biancardi, 29, compartilhou nas redes sociais o look da filha, Mavie, 2 meses — fruto do relacionamento com Neymar, 31 —, para um dia de piscina.

Peça de grife. Em imagens publicadas no Instagram, Mavie apareceu com um maiô de estampa colorida da marca Dolce & Gabbana. O modelo é avaliado em R$ 2 mil e foi um presente de Rafaella Santos, irmã de Neymar.

Natal em família. Mesmo após o fim do noivado, Bruna e Neymar passaram o natal juntos. Em fotos publicadas pelo jogador, ele mostrou detalhes da decoração e uma foto ao lado da ex, que estava com Mavie no colo.