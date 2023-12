Após reatar namoro, Francisco beija Soraya em 'Fuzuê'

Soraya pede desculpas a Francisco e eles se reconciliam com um beijo. Ela reconhece seu erro: "Eu sei que cometi um erro e não vai se repetir. Eu quero ficar com você, eu gosto do que está acontecendo entre nós. Eu te amo, meu querido. Por favor, me desculpe...", e é retribuída com um beijo do namorado.

O herdeiro de Nero (Edson Celulari) perdoa sua amada. "Vou te perdoar, porque já cometi muitos erros na vida... Já tive minhas recaídas também...", afirma ele.

A artista questiona se eles ainda estão namorando: "Então, você ainda é meu namorado?", e recebe uma resposta afirmativa de Francisco.

