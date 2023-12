Após levar tapa na cara, Helena tenta matar rival em 'Elas por Elas'

Sem paciência para a arrogância com Helena, a veterinária a expulsa do local. "Agora some. A gente não trata animais selvagens aqui. Muito menos, os peçonhentos.", afirma Adriana. "Isso explica muita coisa. A começar pelos modos da sua rebenta. Se dependesse de mim, a vagabunda da Ísis podia sumir da face da Terra! Com você junto!", responde a mãe de Giovanni.

A sobrinha de Marlene (Maria Ceiça) dá um tapa na cara da vilã. "Tava te devendo isso há muito tempo! Pensa bem antes de mexer com a minha filha!! Porque pela Ísis, Helena, eu sou capaz de qualquer coisa!", diz a amada de Jonas (Mateus Solano).

A patroa de Maninha (Regiana Antonini) faz uma ameaça. "Você vai se arrepender disso, Adriana! Pode esperar! Você e a sua filhinha vão se arrepender de terem se metido comigo!", esbraveja ela.

Helena fica esperando dentro do carro, até que sua rival saia do pet shop. A ex de Jonas tenta matar a atual de seu amado, tacando o veículo em cima dela.

Marlene salva sua sobrinha. Ela vê o automóvel se aproximando em alta velocidade e puxa a mãe de Ísis. "Escapou!!! Maldita! Que ódio!", reclama a malvada.

Adriana e a tia deduzem que a pessoa dirigindo o carro era Helena. "O carro veio pra cima de você, quase te pegou! Adriana... tá pensando o que eu tô pensando?", fala Marlene. "Era a Helena dirigindo aquele carro! Eu tenho certeza! Se não fosse a senhora, tia, a essa hora eu não tava mais aqui! Foi ela, tia, eu sei que foi!", responde a sogra de Giovanni.