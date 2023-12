Como foi o ano de Aline Wirley após ser vice-campeã do BBB 23?

Após ficar em segundo lugar na competição, a famosa garantiu que haveria um show comemorativo do antigo grupo. Até o momento, porém, não houve esse reencontro do Rouge, nem foram divulgadas informações sobre quando isso acontecerá.

Áudio vazado

BBB 23: Aline Wirley tem áudio vazado Imagem: Reprodução/Globoplay

Cara de Sapato deixou vazar um áudio da artista reclamando da produção do Big Brother Brasil. No áudio, a ex-Rouge criticou a direção do programa por tê-la colocado na mesma entrevista de Fred Nicácio e Domitila.

Tretas além do jogo

BBB 23: Gabriel Santana chamou Aline Wirley de hipócrita no Jogo da Discórdia Imagem: Reprodução/Globoplay

A ex-sister disse que algumas questões do BBB 23 não ficaram apenas no jogo. "Algumas [coisas ficaram na casa], sim, outras, não. Algumas a gente vai ter que entender aqui fora, se reencontrar aqui fora num outro momento da vida, né? As coisas têm que ser aos pouquinhos", disse a artista à coluna de Lucas Pasin, de Splash.