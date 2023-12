Homofobia, expulsão e desistência: as maiores polêmicas de A Fazenda 15

Além de tretas e gritarias, A Fazenda 2023 (Record) também contou com várias polêmicas — alguns casos precisaram da intervenção da produção. A seguir, relembre as maiores confusões da temporada.

Homofobia

A Fazenda 2023: Adriane Galisteu conversa com os peões sobre homofobia Imagem: Reprodução/PlayPlus

Lucas discutiu com Darlan Laranjinha na segunda formação de roça. Depois disso, foi alvo de comentários homofóbicos e ofensas de Laranjinha, Yuri, Cariúcha e Simioni.

Sem citar nomes dos peões que proferiram as falas, Adriane Galisteu alertou os peões: "Independente da orientação sexual de alguém, isso é inaceitável. Não estamos alertando vocês só porque estamos em rede nacional. O que estou dizendo agora é que devemos levar para a vida. Dentro de casa, com os amigos, onde quer que seja."

A apresentadora ainda acrescentou: "Já passou da hora da homofobia e de qualquer LGBTfobia acabar de vez. Não existe e nem pode existir mais espaço para esse tipo de comportamento. Muitas pessoas no Brasil e no mundo sofrem por causa dessas questões. Esse tipo de atitude é crime e a insistência nisso pode levar até à expulsão do programa. São assuntos sérios e que merecem ser tratados com todo cuidado."

Expulsão de Rachel Sheherazade

A Fazenda 2023: Record exibe cena de Rachel e Jenny Imagem: Reprodução/Playplus

Rachel Sheherazade foi expulsa de A Fazenda 15 após um desentendimento com Jenny Miranda.

A jornalista se recusou a cuidar das ovelhas por estar machucada e as duas tretaram. Depois de ambas causarem uma punição por não fazer o trato dos animais, Rachel desceu para a oficina e recusou a ajuda de Jenny. Com a aproximação da rival, enfiou a mão em seu rosto.

A cena, que causou a expulsão da peoa do reality, foi exibida apenas no programa ao vivo.

Desistência de Lucas

A Fazenda 2023: Lucas toca o sino e pede para sair Imagem: Reprodução/Playplus

O affair de Jaquelline não aguentou e desistiu do programa.

Lucas havia tido embates com o Paiol e com sua ex-aliada e amiga, Kally. Posteriormente, nos programas da Record, o ex de Jojo Todynho pontuou que não queria extrapolar seu comportamento.

Lavação de Roupa Suja

A Fazenda 2023: Cariúcha detona Lucas Imagem: Reprodução/PlayPlus

Cariúcha alfinetou Lucas na dinâmica e questionou por quanto tempo pretendia enganar Jaquelline. A peoa não gostou e pediu para a influenciadora não se intrometer mais em seu relacionamento.

Rachel não superou a expulsão do reality e bateu boca com Jenny. Na discussão, salientou que a rival era "mentirosa, agressiva e barraqueira".

Cezar Black pediu desculpas por seus erros e afirmou que não estava preparado para entrar em A Fazenda. O enfermeiro também participou do BBB 23 neste ano.

Simioni não poupou suas críticas e atacou Márcia Fu, chamando-a de "ser humano mau-caráter, falso, nojento, dissimulado". A ex-atleta a xingou de "vagabunda", mas as duas se resolveram na última festa.

A dinâmica extrapolou o Rancho da Fazenda. Alguns ex-peões usaram suas redes sociais para reclamar da edição da Lavação de Roupa Suja, apontando que falas tinham sido cortadas ou nem tinham sido exibidas pela emissora.

