Parcial do UOL define peão que deve sair vitorioso de A Fazenda

O público do UOL já definiu quem deve ser o campeão de A Fazenda 2023 (Record). A seguir, saiba como está a parcial da enquete e quem está despontando na disputa.

Às 10h40, Jaquelline mantém sua liderança e é a mais indicada pela parcial da UOL a ganhar a competição e os R$ 1,5 milhão. A influencer contabilizou 53,04% dos votos.

André teve um pequeno aumento dos votos e também continua disparando como o favorito a vice-campeão, com 24,05% dos votos.

Márcia Fu e WL seguem na disputa pelo terceiro lugar. No entanto, para o público do UOL, a ex-atleta tem mais chances, com 13,6% dos votos. O tiktoker obteve 9,31% dos votos na última atualização.

