Parcial do UOL: Peão cresce na votação, mas não deve desbancar aliada

O momento de os peões se enfrentarem na final de A Fazenda 2023 (Record) se aproxima. Veja o que aponta a parcial da enquete do UOL.

Às 11h40, Jaquelline continuou sendo a peoa mais votada, com 53,07% dos votos. Apesar de não ter um grande crescimento de votos, a ex-BBB ainda dispara como a favorita para o público do UOL.

André vem crescendo o número de votos, mas ainda se mantém afastado da amiga e aliada do Pôr do Sol. O ator somou 24,13% dos votos nesta última atualização da enquete.

Por sua vez, Márcia Fu e WL não têm progressão na votação e devem seguir na disputa acirrada pelo terceiro lugar. Os participantes receberam 13,42% e 9,38% dos votos, respectivamente.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 40022 votos 23,78% André Gonçalves 52,76% Jaquelline Grohalski 14,01% Márcia Fu 9,44% WL Guimarães

