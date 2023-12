Novela 'Terra e Paixão': Veja resumos dos capítulos de 21/12 a 06/01

Terça-feira, 26 de dezembro

Antônio e Ramiro percebem que foram enganados por Caio. Irene fica furiosa com as ausências de Antônio e Petra na ceia de Natal. Jonatas pede Graça em casamento. Kelvin deixa claro a Ramiro que não ficará com o peão, caso ele continue a praticar as maldades impostas por Antônio. Antônio pergunta a Irene se foi a mulher quem matou Agatha. Um homem que prefere não se identificar avisa a Marino que viu Gentil na fazenda no dia da morte de Agatha. Antônio oferece dinheiro para Berenice descobrir o paradeiro de Aline.

Quarta-feira, 27 de dezembro

Berenice aceita a proposta de Antônio. Gentil diz a Marino que foi à casa de Antônio cobrar o dinheiro que havia dado a Agatha. Berenice se esconde dentro do armário de Luana e descobre que Aline está em um convento. Graça deixa escapar para Irene que Gentil esteve na fazenda no dia do assassinato de Agatha. Berenice conta a Antônio onde Aline está escondida. Luigi e Natercinho disputam Anely. Antônio e Ramiro observam Aline.

Quinta-feira, 28 de dezembro

Antônio orienta Ramiro a sequestrar Aline sem que ninguém perceba. Caio sugere a Lucinda que a cooperativa invista em novas tecnologias. Jussara oferece apoio a Gentil. Ramiro consegue pegar as chaves com o jardineiro depois de amarrá-lo. Jurecê tem uma visão de Aline sendo capturada. Yandara não aceita reatar o relacionamento com Franco. Ramiro sequestra Aline e Teresinha. Caio fica desesperado ao saber que Aline sumiu. Aline pergunta a Antônio o que ele fará contra ela e seus bebês.