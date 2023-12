Ex-gospel, João Lucas muda nome artístico e evita comparações com Priscilla

João Lucas, 24, em entrevista ao jornal O Globo:

Cantor, ele se afastou do gospel para investir no pop. "Ano que vem quero lançar meu disco que vem trabalhando com tanto amor e carinho e depois lançar o show e percorrer o país com essa turnê que também ainda nem nasceu mas já está cheia de ideias e novidades. Acho que o pop é um gênero que me dá uma liberdade performática que com certeza será explorada com mais profundidade".

João mudou seu sobrenome artístico de "Figueiredo" para "Lucas". "Meus amigos, fãs e família querem me ver nas mudanças que sou. É claro que em alguns momentos é possível gerar uma estranheza, mas isso se deu da forma mais natural e honesta possível. Afinal, não fiz nada diferente de quem eu sou. Eu sempre fui o João Lucas, inclusive foi assim que eu me entendi artista, lá no início de tudo".