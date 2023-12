Discípulo de Tarantino, diretor de filmes ultraviolentos revela limite

Isso me deixa louco em um filme. Quando alguém tem um bicho de estimação e acaba morrendo no longa, não posso apreciar o filme, mesmo que eu saiba que é falso. Preciso saber quem vai alimentá-lo. Me pergunto: 'O que acontece com o cachorro? O que acontece com o gato?' Isso me tortura. O filme inteiro é arruinado, até que alguém me explique o que acontece. Eli Roth

Roth faz um alerta para os fãs brasileiros sobre preservação da natureza. "Por favor, proteja os tubarões, não matem tubarões, não peguem tubarões, não comam tubarões, Brasil, proteja seus tubarões, nós precisamos, não os venda para a China." Este posicionamento é o mesmo que seu mestre, Tarantino. Em junho deste ano, o diretor classificou morte de animais o seu limite e diz não ultrapassá-lo.

Eli Roth é diretor de 'Feriado Sangrento' Imagem: Divulgação

Sobre "Feriado Sangrento", Roth explica como o capitalismo atua como um dos vilões. "É uma combinação de coisas: é o capitalismo, é a ganância. É o pânico cego para comprar algo. A razão pela qual as vendas estão tão loucas é porque os poucos ricos não estão pagando o suficiente dinheiro para todos."

Ninguém está fazendo dinheiro mais. Os pobres têm que competir em jogos de gladiadores doces só para conseguir presentes. É a única maneira de obter todos os presentes de Natal para seus filhos. Então, há muitas coisas que são o verdadeiro assassino.

Eli Roth não aproveita as promoções para fazer compras. "Nunca vou às vendas na Black Friday. Nunca, eu fico longe delas."