Justiça nega pedido de Alcione em processo contra bar que leva seu nome

O dono do bar nega as acusações. Ele diz que Alcione participou da inauguração da segunda unidade do bar. Além disso, de acordo com o juiz Marcelo Nobre de Almeida, ele se manifestou "negando genericamente os fatos".

Para o juiz, ainda não é possível decidir sobre o caso. Conforme exige o Código de Processo Civil, ele demandou que Alcione complemente seu pedido em até cinco dias — caso contrário, o processo pode ser extinto.

Procurada por Splash, Alcione não quis se manifestar. Caso a cantora se pronuncie, este texto será atualizado.