Após revelar segredo, Natália abala relacionamento em "Elas por Elas".

No capítulo de quinta (21), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Natália (Mariana Santos) expõe segredo de Carol (Karine Telles) a Ulisses (Chao Chen).

Ainda inquieta com o beijo de sua amiga com Marcos (Luan Argollo), a irmã de Pedro (Alexandre Borges) toma uma decisão crucial. Ela revela o envolvimento de Carol com o jovem a Ulisses, o parceiro da neurocientista.