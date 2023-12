Após descoberta inesperada, Ulisses flagra Carol com outro homem

No capítulo de quinta (21), Adriana compartilha com Marlene que Sérgio é o genitor de Ísis. Sérgio comenta com Giovanni que acredita ter encontrado Adriana anteriormente.

Ulisses flagra Carol na presença de Marcos. Roberto descobre que Lara dispensou Mário e comemora.

Wanda demonstra apreensão diante do término do relacionamento entre Ulisses e Carol. Mário tenta expressar seus sentimentos para Érica, mas sua mente está fixada em Lara.