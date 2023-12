Wesley Safadão é dono de haras luxuoso com mansão e praia artificial

Ele cria cavalos da raça Quarto de Milha. São animais de músculos fortes, que se destacam por correr distâncias curtas rapidamente.

Safadão é dono dos cavalos Don Principe e Streak of Fling, avaliados em R$ 2,2 milhões e R$ 5 milhões, respectivamente, de acordo com informações do jornal O Estado de S.Paulo.

A propriedade foi comprada em 2018. Na parte reservada aos negócios, o espaço conta com pista de vaquejada, área para realização de leilões e treino de corrida.

