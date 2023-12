'Líder' dos Crias e treta entre grupos: Tonzão é eliminado de A Fazenda

Tonzão Chagas foi eliminado de A Fazenda 2023 (Record), contabilizando apenas 2,15% dos votos na última roça da temporada. O cantor disputou uma das vagas para a final com André, Jaquelline, Márcia Fu e WL. Lily Nobre também deixou a competição, com 0,78% dos votos.

Como a roça foi formada?

A Fazenda 2023: Top 6 disputou a última roça da temporada Imagem: Reprodução/PlayPlus

André, Jaquelline, Lily, Márcia, Tonzão e Yuri disputaram a última roça. A berlinda especial garantia quatro vagas na final e eliminava dois participantes.

A votação foi aberta na noite de segunda (18), depois da dinâmica da Lavação de Roupa Suja. Os dois menos votados deixaram a competição a dois dias da grande final.

'Líder' dos Crias e tretas pela casa: a passagem de Tonzão pela Fazenda

A Fazenda 2023: Tonzão discute com Shayan Imagem: Reprodução/PlayPlus

Crias. Na casa, logo se aliou a alguns participantes, criando o grupo dos Crias. Tonzão permaneceu fiel a seus aliados do início ao fim de sua passagem.

Acusação de sexismo. Rachel Sheherazade o acusou de ter uma fala sexista ao dar a entender que as mulheres são mais fofoqueiras do que os homens. O cantor disse ter se decepcionado com a jornalista, mas, depois, afirmou que ele era sua "aliada na vida por ser contra Bolsonaro".

Homenagem ao vivo. O famoso homenageou MC Katia na formação da segunda roça da temporada. A funkeira morreu em agosto deste ano.

'Tiro, porrada e bomba'. O artista também se envolveu em vários conflitos na casa, se desentendendo com Darlan Laranjinha, batendo boca com Lucas e Jenny, discutindo com Jaquelline, mantendo uma rivalidade com Shay e tretando com Cezar por sua relação com Kally.

Mal-entendido com Jaque. Após a peoa ser acusada por Simioni e Lily de ter falado que beijaria Tonzão, Adriane Galisteu desmentiu e Tonzão pediu desculpa à integrante do Pôr do Sol.

Desistência. Tonzão admitiu à Márcia que pensou em desistir devido à pressão, mas só não bateu o sino graças a seus aliados.

Massagem de rival. Cezar massageou o bumbum do cantor enquanto realizava sua função no reality.

Defesa de aliados e treta. O integrante dos Crias tretou com Shay e Black ao defender Lily.

Medo de cancelamento. Após a Lavação de Roupa Suja, Tonzão temeu estar cancelado por suas ações na sede e caiu no choro. O participante foi consolado pelos aliados WL e Lily.

