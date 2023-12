Professora suspensa por vídeo diz que ganhou R$ 6 mi com conteúdo adulto

Brianna e a colega Megan Gaither, professoras na cidade de Missouri, nos Estados Unidos, foram suspensas da escola em que trabalhavam após se juntarem para fazer um vídeo pornográfico.

No vídeo em questão, Brianna e Megan aparecem em um ônibus. Coppage chegou a compartilhar um trailer do conteúdo em seu perfil no X, antigo Twitter. "Eu chamo isso de… duas professoras, um ônibus", diz a legenda.