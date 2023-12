Paola Carosella vê Argentina 'destruída' e afirma: 'Voltar, nunca mais'

No Brasil há mais de 20 anos, a argentina que se naturalizou brasileira diz que até hoje ainda escuta o questionamento "por que você não vai embora daqui?". Mas o que a surpreendeu foi ouvir um comentário semelhante de um argentino, em uma viagem que ela fez para Buenos Aires neste ano: "Fui para Buenos Aires porque meu namorado estava super empolgado para conhecer lá, e eu tive uma experiência horrível, não quero voltar nunca mais".

A fala veio de um taxista de posição política "mais inclinada à direita", com quem ela estava discutindo a tributação de grandes fortunas —Paola era a favor, enquanto o motorista se mostrou contra a medida. "Aí o cara começou a falar 'mas também, se você achava que as coisas tinham que ser melhores aqui, por que você foi embora?'", relembra, acrescentando que o taxista deixou o casal no lugar errado e a cidade, que ela não visitava há cinco anos, aparentou estar "destruída".

Senti a Argentina absolutamente desconectada de uma verdade, carente de uma raiz, o país que eu lembrava —ou talvez, nunca existiu—, cheguei lá e me pareceu muito pequeno, e muito destruído. Não destruída a cidade, que é lindíssima, mas o ser argentino completamente desmantelado, sem uma identidade. E não me deu mais vontade de voltar, me deixou triste. Paola Carosella

Admiração por Ana Maria Braga e sexualidade

Paola também reagiu aos boatos de que irá substituir Ana Maria Braga no Mais Você, a partir de 2024. O rumor surgiu no início deste ano, quando ela apareceu no programa matinal da colega de profissão, da qual diz ser fã. "É impossível substituir Ana Maria Braga", afirma a atual apresentadora do programa Alma de Cozinheira, do GNT.