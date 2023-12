Motorista de Diana estava bêbado em acidente como mostra 'The Crown'?

Além do álcool, a velocidade do carro e o comportamento do motorista levaram à condenação.

Antes de pegar Diana e Fayed, Paul teria bebido dois Ricards, um licor francês a base de anis francês. Ao menos foi o que mostrou a conta do motorista no hotel. Alain Willaumez, funcionário do hotel, disse que Paul estava "bêbado" e "andando igual um palhaço", diz inquérito policial concluído em 2008.

A análise do sangue de Paul sugere que ele, de fato, passou o início da noite bebendo. Ele estava três vezes acima do limite de álcool permitido pela França, apontaram as investigações, divulgadas pelo jornal "The Sun".

Vestígios de antidepressivos e medicamentos antipsicóticos também foram encontrados em seu sistema. A análise do sangue indicou que isso poderia ter aumentado o efeito da bebida.

As imagens das câmeras de segurança obtidas pela polícia não mostram evidências de que Paul estava bêbado, mas ele acena para os fotógrafos do local. Isso poderia indicar que ele estaria informando sobre a saída de Diana e Fayed do hotel.

O carro estava a quase 100 km/h no momento do acidente. Isso é o dobro do permitido no túnel da Ponte d l'Alma.