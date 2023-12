Luna se destaca durante evento e Preciosa morre de raiva em 'Fuzuê'

Ao chegar no local, a filha de Maria Navalha (Olívia Araújo) vira alvo dos jornalistas. "Sou eu! Mas a dupla acabou, ele segue carreira solo. Agora eu sou a Luna designer de biojoias aqui da joalheria!", responde ela ao ser questionada se é a cantora que canta com Jefinho (Micael Borges).

Luna explica o processo de criação das biojoias. "Para fazer biojoias, a gente sempre pensa no reaproveitamento dos insumos. No meu processo criativo, eu olho muito para o que a natureza tem pra me dar. Essa aqui é uma das minhas preferidas. Trabalhei nessa peça desde a secagem das sementes", conta.

Então, ela chama a atenção dos jornalistas e gera inveja na irmã. "Aproveita para fazer essas fotos! Luna, uma olhadinha pra cá, por favor!", pede uma repórter. "Mas que feira livre é essa aqui?", questiona Preciosa ao observar a cena.

As duas trocam indiretas e a vilã tenta disputar com Luna. "Cada peça minha tem design único, exclusivo. E as biojoias são sustentáveis, fazem bem ao planeta", enfatiza a artista. "Já os diamantes, muito comuns nas minhas peças, fazem bem à alma!", responde a esposa de Heitor (Felipe Simas).

Uma cliente elogia as peças da namorada de Miguel (Nicolas Prattes). "Sabe que você tem razão? A biojoia até que tem o seu valor. Dá uma leveza, um astral...", afirma a mulher. "A Conde de Montebello agora será assim! Uma união de forças criativas, estilos e corações!", responde César.

A filha de Bebel (Lilia Cabral), morrendo de raiva, tenta tirar o brilho de Luna, sem conseguir. "Mas toda novidade será usada com cuidado. Não podemos perder jamais nosso conceito tão tradicional de design. Porque as nossas joias", diz para os jornalistas, sem ter muita atenção.