Kurt Russell compara Godzilla com monstro de clássico do horror de ficção

"Monarch: Legado de Monstros" está disponível no Apple TV+ e aborda um mundo no qual criaturas gigantes amedrontam as pessoas, como o Godzilla. A série se passa no MonsterVerse, o mesmo universo de "Kong: A Ilha da Caveira" (2017) e "Godzilla vs. Kong" (2021). O título apresenta a Monarch, uma misteriosa organização que detém informações importantes sobre esses gigantes.

Na produção, o astro Kurt Russell ("O Enigma de Outro Mundo") interpreta Shaw Lee, um oficial do exército que luta contra os monstros gigantes para proteger a humanidade. No entanto, o ator vai na contramão do personagem e, em entrevista a Splash, conta sentir pena do Godzilla.