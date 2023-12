Globo divulga 1º teaser do remake de 'Renascer'; assista

"Renascer" segue a saga de José Inocêncio, fazendeiro da zona cacaueira de Ilhéus, na Bahia. Após perder a esposa no parto do filho mais novo, ele nutre ódio pelo herdeiro. Tudo piora quando o pai se casa com Mariana, que era namorada de João Pedro e trocou o filho pelo pai.

As imagens divulgadas mostram Humberto Carrão vivendo o protagonista jovem, na 1ª fase da novela. Enquanto Marcos Palmeira, que vive o mesmo personagem na 2ª fase, faz a narração da cena.

O teaser mostra um momento crucial da trama, quando José Inocêncio chega em Ilhéus, na Bahia, e encontra um Jequitibá. Fascinado pela árvore, ele finca seu facão ao pé dela e faz uma grande promessa: enquanto o objetivo estiver ali, não morrerá nem de "morte matada nem de morte morrida".