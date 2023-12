Ex-diretor da Globo diz que viu Frota pelado e detalha parte íntima do ator

O ex-diretor da Globo Pedro Vasconcelos, 53, disse que já viu Alexandre Frota, 60, pelado e se surpreendeu com o tamanho da parte íntima do ator.

O que aconteceu

Vasconcelos disse que esse episódio aconteceu em 1992, quando ele e Frota dividiam o mesmo camarim. Segundo contou durante recente participação no podcast Papagaio Falante, um dia entrou no local e o ex-ator pornô estava pelado, pintando a sala com as cores do Flamengo.