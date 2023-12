Reality na Netflix vai acompanhar a formação de um grupo de k-pop feminino

A seleção começou em 2021. O processo de formação do grupo foi transmitido pelo YouTube — a final foi ao ar no ano passado. No entanto, poucos vídeos ultrapassaram um milhão de visualizações.

A competição tem uma brasileira. Samara Siqueira, de 19 anos, falou sobre a experiência em entrevista à revista Quem: "Eu tenho aprendido muito a cada dia. Eu sou muito grata a tudo que a empresa nos dá, porque a gente trabalha com profissionais incríveis, os melhores da indústria. Eu só recebo muita experiência e aprendizado todo dia, e também as meninas a gente aprende uma com a outra".

Dream Academy estreia no ano que vem. A data ainda não foi divulgada, mas o reality será lançado no verão do hemisfério norte — ou seja, por volta do meio do ano.