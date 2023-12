Com maior bumbum do Brasil, DJ quer bater recorde mundial

Caso não consiga com alimentação e treino, Vanessa fará mais procedimentos estéticos para trocar as próteses de glúteos. "Quero conquistar esse título e chocar o mundo com um bumbum de mais de 250 cm", disse.

Em outubro, a DJ revelou sofrer preconceito pelo tamanho do bumbum. Tanto na rua quanto nas redes sociais. É difícil as pessoas entenderem que nem todos são iguais e que existem gostos diferentes", diz ela.

A DJ conta que malhou bastante, mas, para ter o bumbum gigante, usou polimetilmetacrilato (PMMA) para preencher. Além disso, tem prótese de silicone. Quando questionada pelos outros se o bumbum é natural, ela conta que sempre fala a verdade.