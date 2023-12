Campeã moral! Última festa de A Fazenda tem show de Márcia Fu

Esta é a versão online da newsletter Splash TV enviada hoje (20). Quer receber antes o boletim e diretamente no seu email? Clique aqui. Os assinantes UOL ainda podem receber dez newsletters exclusivas toda semana.

Reality show costuma ser um campeonato de quem conta uma mentira melhor para o público. Todos os participantes querem de alguma forma ficar parecendo o mais coitado, o mais injustiçado e, também, o mais virtuoso. Quase nunca são.

Márcia Fu conseguiu subverter essa lógica de uma maneira muito engraçada. Passou os últimos meses se esforçando em uma teia de armações e picuinhas não para cima do público, com quem foi transparente quase sempre, mas com os colegas de confinamento.

Que experiência extraordinária. O ápice foi nesta última semana. Primeiro ela foi desmascarada durante a dinâmica da lavação de roupa suja, quando os eliminados, a expulsa e o desistente voltaram para a sede no intuito de tirar a limpo as polêmicas da temporada.

Figuras como Rachel e Simioni bem que tentaram tirar Márcia Fu do eixo. Mas sabe o que conseguiram? Dar palco para ela brilhar de maneira ainda mais eloquente. É um dínamo! A festa que ocorreu na noite passada teve algumas passagens espetaculares.

Fu confessou suas artimanhas para Radamés e Simioni, não tergiversou quando questionaram a respeito de seus bens aqui fora, prometeu dinheiro para todo mundo e conseguiu ficar de bem com todo mundo. O carisma e a transparência caótica obliteraram a malfadada tentativa de cruzada moral contra a ex-jogadora de vôlei. Um fenômeno.

Para Márcia Fu. Por todos os motivos supracitados e muitos outros. É provavelmente a melhor participante de todos os tempos. E merecia ser campeã.

Para Rachel, que está tentando empreender uma cruzada moral contra os adversários, num vale-tudo muito esquisito nesta reta final. A maneira como tentou expor Márcia Fu por questões pessoais foi muito equivocada. Com a base de fãs apaixonados que conquistou, deveria ter mais responsabilidade.

