Filha de galã de 'Xica da Silva' vende fotos sensuais e fetichistas

Victor Wagner, ex-galã da novela "Xica da Silva", publicou recentemente fotos com a filha, Barbara Trettel. A jovem faz sucesso vendendo fotos sensuais e fetichistas em plataformas de conteúdo adulto.

Babi Trettel vende conteúdo sensual com foco nos pés e no bumbum, segundo sua descrição nas plataformas. Ela cobra até R$ 80 pela assinatura mensal e acumula mais de mil curtidas nos perfis do OnlyFans e Privacy.

A filha do ator também é cabeleireira. Nas redes sociais, ela mostra seus trabalhos de corte e coloração.