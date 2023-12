'Aquaman 2: O Reino Perdido' encerra universo da DC nos cinemas

Após não conseguir derrotar o rei dos mares pela primeira vez, o vilão Arraia Negra (Yahya Abdul-Mateen II) utiliza o poder do mítico Tridente Negro para liberar uma força antiga e maligna que pode acabar com o planeta terra. Na tentativa de proteger Atlântida e o resto do mundo, Aquaman precisa se juntar a Orm (Patrick Wilson), irmão com quem lutou por Atlântida no primeiro longa.

A aventura, então, não é apenas sobre salvar o mundo, mas também sobre a relação dos irmãos. No primeiro filme, ambos se odiavam.

Amber Heard, a Mera do filme, aparece menos neste longa, fato apontado por ela como retaliação pelas denúncias feitas ao ex-marido, Johnny Depp. No entanto, o diretor James Wan afirmou à Empire que "ela não estava na minha cabeça enquanto eu trabalhava neste filme".

Amber Heard em 'Aquaman', de 2018 Imagem: Reprodução

Famoso por produções de terror, James Wan voltou para a direção deste longa. Por fazer parte de seu tipo de filmes, há cenas com elementos de medo e monstros.

As sequências que acontecem em baixo d'água contam são bastante iluminadas e bem trabalhadas. O longa foi gravado em iMAX 3D e vale a pena ser assistido em uma sala especial.