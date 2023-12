Após paixão não correspondida, Taís conforta Lara em Elas por Elas

No capítulo de quarta (20), Lara se frustra com o desenrolar de seu relacionamento com Mário e decide dispensar os serviços dele. Marcos exerce seu poder de influência sobre Natália, provocando a apreensão de Pedro em relação à sua irmã.

Érica incentiva Renée a traçar seu próprio caminho. Tony confessa a Aramis seus sentimentos por Cris, entretanto, manifesta desconfiança em relação à jovem.

Marcos questiona Carol acerca de Bruno, ao passo que Taís oferece apoio a Lara, que enfrenta a angústia de uma paixão não correspondida por Mário.