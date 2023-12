Lily opina sobre erro dos Crias em A Fazenda 15: 'Fomos eufóricos'

Eliminada na reta final de A Fazenda 2023 (Record), Lily Nobre participou do Cabine de Descompressão (PlayPlus), com Lucas Selfie, e falou sobre a trajetória dos Crias no reality show.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Para a cantora, o erro do grupo foi ter uma chegada muito "eufórica".

Lily: "De início a gente chegou eufórico, querendo viver e curtir esse momento. E A Fazenda é uma parada que tem muito emoção..."

Lily: "Então se você já chega muito eufórico... Particularmente, eu não achava que iria encontrar pessoas que me identificasse tanto, como os Crias. [...] Fiquei muito feliz de poder mostrar esse meu lado de falar gírias, de ser Cria mesmo."

Lily: "Acho que esse foi o nosso maior erro. Por a gente ser muito brincalhão, não ter limites para brincadeiras. Tem muita gente quem não gosta de certas coisas, acho que fomos levados meio mal pela nossa euforia, pela nossa ansiedade."

Lily foi eliminada na última roça da temporada, junto com Tonzão. Ela teve apenas 0,78% dos votos do público para ir à final do reality, enquanto o cantor teve 2,15%.

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer que vença A Fazenda 15? Resultado parcial Total de 40289 votos 23,74% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 52,90% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 13,96% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 9,40% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 40289 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados