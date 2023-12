Polícia encontra irmã de Stefhany Absoluta, vítima de violência doméstica

Na tarde de hoje, Stefhany Absoluta publicou comunicado assinado por seus advogados no Instagram e confirmou o desaparecimento da irmã. Ela explicou que a família está sem contato com Joceli há cerca de uma semana, após a mulher ter conseguido ajuda de uma conselheira tutelar de São Paulo para retirar seus pertences da casa em que vivia com o marido, Lucas da Silva. Segundo a artista, sua irmã foi vítima de violência doméstica.

"O que se sabe é que Joceli foi vista pela última vez em sua residência, retirando seus pertences, acompanhada de uma pessoa que faz parte do conselho tutelar da cidade de São Paulo. E que essa pessoa deu apoio a mesma, encaminhando-a para o órgão de proteção à violência doméstica, junto com os seus três filhos", diz a nota.

A nota diz que Joceli está protegida pela Lei Maria da Penha, que assegura o sigilo sobre a localização da vítima. Entretanto, os advogados dizem que a lei não veta o contato da mulher com sua família, ou mesmo que os familiares não possam ser informados sobre o estado da parente.

Os familiares de Sthefany procuraram ajuda policial para localizar Joceli. Entretanto, devido a demora para elucidar o caso, eles dizem estar "desesperados por notícias" dela.

Splash não conseguiu contato com Lucas da Silva para pedir um posicionamento. O espaço segue aberto para manifestação. A reportagem também mandou mensagem para a assessoria de Sthefany Absoluta, mas não houve retorno. Se a resposta for enviada, esta matéria será atualizada.