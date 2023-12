'Não via mais futuro ali', diz repórter que deixou a Globo após 6 anos

Globo passou por grandes mudanças em seis anos, analisou Rafael. "A televisão tem que acompanhar a mudança dos tempos. A gente fala com o público, e o público muda nos seus costumes. [...] É uma Globo que acabou exigindo mais de mim ao longo dos últimos anos, e eu não via mais futuro ali dentro, diante daquilo que eu pretendia para mim.".

Ex-repórter da Globo comentou decisão sem revelar detalhes sobre novo trabalho. "Acho que já tem mais ou menos uns dois anos que eu estou pensando, colocando na balança os prós e contras. [...] Decisão foi tomada porque eu recebi uma proposta bem bacana, com um salário interessante, para me desenvolver em outras áreas do jornalismo."

Jornalista disse ter enfrentado "muitos desgastes". "Quando eu sonhava ser repórter, eu não imaginava que seria tão duro. E acho que muita gente que hoje sonha ser repórter de TV, quando começa a encarar a rotina, percebe, nossa, é bem diferente daquilo que eu imaginava."

Qualidade de vida também foi fator determinante na decisão do jornalista. "É importante ter finais de semana, feriados, mais tempo com as pessoas importantes para mim, como minha família, meus amigos e meu namorado".