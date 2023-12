Rachel lembra treta que a fez ser expulsa: 'Na minha cabeça, eu era vítima'

Em participação na Super Live feita pelo Link Podcast direto do hotel com os ex-peões de A Fazenda 2023 (Record), Rachel Sheherazade voltou a comentar sua treta com Jenny Miranda, que resultou em sua expulsão.

Rachel disse que sua expulsão a pegou de surpresa. "Eu não tinha a mínima ideia que pudesse ser expulsa. Pelo contrário, na minha cabeça, eu era a vítima. Eu fui encurralada na oficina. Eu fui provocada. Eu estava ali pra fazer o animal com o Lucas, e ela chegou e tomou o Manual agressivamente da mão dele e veio em direção a mim".

A jornalista lembra como se sentiu. "Eu só chorava, não conseguia falar da minha revolta e tristeza. Eu me sentia indignada porque a pessoa que cavou a minha expulsão não foi punida. A pessoa que colocou a minha integridade em risco... Você sabe que uma ação tem uma reação. Teve a ação da pessoa que tentou me agredir, que deu a menção que iria me agredir, e a reação de quem não quer ser agredido".

"O que fiz foi me livrar da possível agressão. Não havia nenhum dos meninos ali perto para se interpor entre mim e ela, como em outras brigas que ela provocou. Ela tinha essa atitude de ir pra cima e ela é uma pessoa corpulenta, grandona, musculosa e dá medo dela", contou.

Rachel classificou a mão na boca de Jenny como um "toque" e não como agressão. "Ali foi uma atitude reflexiva de autopreservação. Não houve agressão, apesar dela repetir essa história. A própria Record disse que não houve agressão, houve um toque".