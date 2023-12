Marco Pigossi revela planos de casamento com o namorado: 'Nada concreto'

Morando em Los Angeles, ele afirma que sair do Brasil ajudou a falar abertamente sobre o namoro. "Acho que o fato de ter saído do Brasil foi fundamental neste sentido. Quando a gente se afasta, consegue enxergar as coisas com outros olhos. Foi um processo bem bonito. Eu tive um apoio gigantesco, creio que quase unânime. Foi bem surpreendente positivamente para mim. Muitas pessoas me mandam mensagens, me citam como uma inspiração. Pretendo continuar, sempre que possível, dando visibilidade e voz a essa causa e às pessoas que estão na linha de frente para melhorar a vida da comunidade (LGBTQIAPN+)", declara.