Ligada a casa de prostituição: quem é influencer presa por Jogo do Tigrinho

Natural do Pará, ela morava em São Paulo e acumulava mais de 140 mil seguidores no Instagram — agora, entretanto, seu perfil foi excluído ou retirado do ar.

Nas mídias digitais, Araújo costumava divulgar jogos de azar, que são considerados ilegais no Brasil. A influencer, inclusive, organizou eventos de lançamento das plataformas.

Entenda a operação

A Polícia Civil do Pará realizou ontem a operação "Truque de Mestre", que prendeu sete pessoas em território paraense e uma em Pernambuco, todos envolvidos com jogos de azar — o Jogo do Tigrinho.

O principal alvo dos investigadores era Noelle Araújo — a mãe dela, Suzana Karla Melo de Araújo, também foi detida.

De acordo com as investigações, os influenciadores lucravam para incentivar seus seguidores a fazerem apostas nessas plataformas ilegais. Um influenciador, que não teve a identidade revelada, chegou a faturar mais de R$ 20 milhões.