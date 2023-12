Larissa Manoela mostra novos detalhes de casamento com André Luiz Frambach

A cerimônia de casamento foi privada, com poucos convidados. Os cachorros de Larissa estavam presentes na festa e são destaque nas novas fotos.



Na legenda da publicação, o casal colocou um trecho de uma música do filme "Enrolados". "Tudo é novo, pois agora eu vejo, é você a luz", escreveram. André também usou uma gravata personalizada com o longa da Disney.

Veja as fotos: