Larissa Manoela e mais: Veja outros famosos que se casaram em segredo

Maira Cardi e Arthur Aguiar. No final de 2017, cinco meses após anunciarem a relação, Maira e Arthur se casaram. A cerimônia foi surpresa até para o noivo, que não sabia do casamento. Eles celebraram a união na casa em que moravam, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O relacionamento durou cinco anos.

Tata Werneck e Rafael Vitti. Em 2019, a humorista surpreendeu a todos os fãs ao anunciar que tinha se casado com Rafael. Tatá informou que eles se casaram com "a roupa que a gente estava" e que dois amigos foram os padrinhos. Na época do casamento, a humorista estava grávida da filha Clara Maria

Barbara Reis e Raphael Najan. A Aline, de Terra e Paixão, se casou também em segredo, dois dias antes de Larissa Manoela. Poucos amigos e familiares compareceram à cerimônia, realizada na Tijuca, Zona Norte do Rio de Janeiro