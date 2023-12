Gio Ewbank expõe dificuldade para transar com Bruno Gagliasso após gravidez

Giovanna Ewbank, 37, admitiu que teve dificuldades para voltar a manter relações íntimas com Bruno Gagliasso, 41, após o nascimento do filho do casal, Zayan, 3.

O que aconteceu

"Eu tive muita dificuldade para voltar a ter relação sexual no pós-parto, eu demorei bastante", contou Ewbank durante bate-papo com a atriz Thaís Fersoza, 39, em seu podcast Quem Pode, Pod.