Amigo do príncipe, socialites: os ex-affairs de William e Kate

Rose Farquhar e William eram amigos de infância e se envolveram antes da universidade. Segundo biógrafos da realeza, eles tiveram um "romance inocente" após se conhecerem em um clube de polo. Rose participou de shows de talento britânicos, como o "The Voice", como cantora. William compareceu sozinho ao casamento dela no final do ano passado.

Davina Duckworth-Chad fez cruzeiro com William e era "parente" dele. A mãe de Davina era prima da princesa Diana e seu pai é amigo do príncipe Charles. Em 1999, a jovem acompanhou o príncipe William em um cruzeiro onde também estavam o príncipe Charles e Camilla Parker Bowles. Ainda próxima da família real e vizinha do príncipe da princesa de Gales em Norfolk, ela foi ao casamento de William, em 2011, e ao casamento de Harry, em 2018.

Jecca Craig, ex-namorada do príncipe William, em 2009 Imagem: Mark Cuthbert/UK Press via Getty Images

Jecca Craig namorou o príncipe em ano sabático antes da faculdade e foi motivo de discórdia em aniversário. Os dois se conheceram na adolescência e passaram alguns dias juntos na casa da família de Jecca, no Quênia. A presença da jovem na festa de 21 anos de William, em 2003, casou mal-estar. Segundo o tabloide Mirror, apesar de já estar namorando Kate em segredo, William só deu atenção para Jecca e deixou a futura princesa de lado. O livro "Brothers and Wives" conta que Charles pediu para William não "enrolar" as duas. Jecca compareceu ao casamento de William e Kate, e William foi ao casamento da ex no Quênia, em 2016.

William também se apaixonou por Arabella Musgrave antes de entrar na faculdade, mas os dois terminaram pouco depois do início das aulas. Eles se conheciam desde a infância e frequentavam as mesmas festas, até que passaram uma noite juntos, e William se encantou. Hoje ela é casada com um herdeiro de um grande banco e trabalha na Gucci.

Carly Massy-Birch é retratada em "The Crown" e namorou William por algumas semanas no início da faculdade e também viveu um climão com Kate. Na série, ela recebeu o nome Lola Airdale-Cavendish-Kincaid. Segundo a biógrafa Katie Nicholl, William, Kate e Carly jogaram "eu nunca" em uma festa (no jogo, alguém diz algo que nunca fez e todos que já fizeram aquilo precisam beber). Carly disse: "eu nunca fiquei com duas pessoas que estão aqui", obrigando William a revelar seu relacionamento com Kate e embaraçando o príncipe.