Com medo de ser desmascarado, Dirceu tenta convencer Irene a internar Petra

Dirceu tenta manipular o casal contra Petra. "Porque eu estou muito preocupado com o estado mental da Petra, Irene. Eu nem queria me meter nisso, afinal vocês disseram que ela estava bem, mas acho que vocês estão enganados. Ela está muito doente. Ontem ela quase pirou quando eu fui falar com ela. Acho que ela pode ter um grande surto a qualquer momento. É bom vocês ficarem de olho", mente.

O fazendeiro fica irritado com a possibilidade da filha estar mal novamente. "Você viu, Irene? Eu não tenho um segundo de paz nessa vida. Eu sempre soube que a nossa filha nunca ia se curar. Desde criança ela é assim", afirma.

O casal comenta sobre o abuso sofrido pela filha na infância, sem saber que estão na frente do abusador. "Você sabe muito bem o que foi que deixou a Petra assim quando ela era pequena, Antônio.", diz a sogra de Luigi (Raine Cadete). "Não sei, não... Vai ver ela é doida mesmo e só imaginou essa história", responde Antônio.

O tio de Petra se faz de desentendido. "História? O que aconteceu com a Petra?", questiona. "É um assunto muito delicado, de foro íntimo, Dirceu. Melhor você nem saber. De todo modo, eu vou marcar uma conversa com a terapeuta dela. Ela tem sido ótima e vai nos ajudar", fala a mulher.

