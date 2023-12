'Amor, confusão, novos casais': como será o especial de Casamento às Cegas?

O objetivo do especial era oportunizar os ex-participantes a colocarem os pingos nos "is" e explicarem algumas histórias mal-resolvidas. "O 'Casamento às Cegas' tem a temporada que a gente apresenta na Netflix e tem a repercussão que acontece, principalmente nas redes sociais, depois que os episódios vão ao ar. Então, sim, era também uma intenção nossa mostrar alguns desfechos de histórias que muitas vezes não aconteceram nos episódios e aconteceram na vida real", disse a diretora.

Quem é muito fã, quem segue os protagonistas, até vai reconhecer ali algumas histórias, mas a gente resolveu trazer para a Netflix um pouco do andar dessas vidas, um pouco de como essas pessoas ficaram, principalmente depois da repercussão das suas histórias no ar.

Cassia Dian

Casamento às Cegas: Depois do altar terá acerto de contas entre ex-participantes Imagem: Divulgação/Netflix

"É puro entretenimento"

A produção de "Casamento às Cegas: Depois do Altar" teve um trabalho de cinco meses na Netflix — sendo um mês todo dedicado as gravações com os participantes — e promete trazer o puro suco de entretimento. "Muita gente às vezes pergunta: 'Tudo é de verdade? Não tem roteiro mesmo?", e falo: 'Não precisa ter porque as pessoas têm motivações e têm vontades. Você só precisa criar um ambiente para que elas encontrem espaço para seguir a relação'... A gente só proporciona o ambiente perfeito para que eles possam realizar e contar a história que eles sentem vontade de contar, resolver os conflitos que eles sentem vontade de resolver", detalha.

Cassia Dian evitou dar spoilers do lançamento, mas adiantou aos fãs de Casamento às Cegas que haverá surpresas no abre e encerramento do especial. "Tem dois pontos altos no especial. O começo do episódio tem o desfecho de uma história que a gente viu acontecer e de uma história que eu sempre torci muito, uma história bonita e de amor. Esse é um momento bastante especial para mim", inicia.