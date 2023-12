Cameron Diaz revela se problema de Jamie Foxx no set a fez largar atuação

Cameron Diaz, 51, abre o jogo sobre os boatos de que teria largado a atuação por um incidente no set de "Back in Action" com Jamie Foxx.

O que aconteceu

A atriz negou que tenha desistido da profissão devido ao colapso do parceiro. "Eu realmente odeio todas as coisas que foram ditas sobre nosso set na época. Você só quer gritar com toda a força: 'do que você está falando?'", disse ao podcast Lipstick on the Rim, de Molly Sims, nesta terça-feira (19).