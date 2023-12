Cezar Black analisa participação em A Fazenda 15: 'Não estava preparado'

Na reta final de A Fazenda 2023 (Record), durante a Lavação de Roupa Suja dos peões, Cezar Black analisou a sua passagem pelo programa e afirmou que não deveria ter participado de outro reality show pouco tempo após sair do BBB 23 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo em A Fazenda 15? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

Black: "Eu acho que ainda não estava preparado para um novo desafio em um curto espaço de tempo."

Logo após sua fala, o enfermeiro teve um breve embate com Jaquelline.

Jaquelline: "Desde o início, eu vi quem era o Black no jogo. Quando ele pegou e votou no Lucas falando: 'Eu quero ver a resposta do que o público quer'. Ele sempre esteve interessado na resposta do público e não em viver o reality, em se entregar..."

Jaquelline: "Nas festas, ele falava muito, deixava de curtir. Você ficou tão vidrado em saber da resposta do público que deixou de mostrar aquele Black do último reality. [...] Você fez como os Crias: teve que se arrepender porque perdeu pessoas. Eu te acolhi, deixei minha ferida do lado para te estender a mão."

Black: "Independente do que eu fizesse de atitudes aqui dentro, eu seria julgado da mesma forma. Tudo que fiz foi desconsiderado. Se amei, foi jogo e falsidade. Se me posicionei, fui uma pessoa ruim."

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem você quer ver na final do reality? Enquete encerrada Total de 36286 votos 43,51% Jaquelline Grohalski imagem: Edu Moraes / Record 27,34% Márcia Fu imagem: Edu Moraes / Record 21,19% André Gonçalves imagem: Edu Moraes / Record 6,09% WL Guimarães imagem: Edu Moraes / Record 1,33% Tonzão Chagas imagem: Edu Moraes / Record 0,54% Lily Nobre imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 36286 votos

A Fazenda 2023: Quem já saiu do reality show rural? Veja os eliminados