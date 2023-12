André, Jaque, Lily, Márcia Fu, Tonzão e WL pedem para ficar em A Fazenda 15

A última roça de A Fazenda 2023 (Record) está formada: André, Jaquelline, Lily, Márcia Fu, Tonzão e WL disputam as quatro vagas da grande final do reality show — que acontece na quinta-feira (12).

Ao fim da edição exibida na segunda-feira (18), os seis peões pediram votos para se tornarem finalistas. Confira os seus discursos na íntegra abaixo:

André

"Pela primeira vez, vou ser o mais sincero possível. Na vida real, continuo numa luta de sobrevivência. Quis vir para Fazenda para tentar disputar esse prêmio, viver aqui e dar o meu melhor. Como diria aquele velho ditado, na vida real estou lascado! Peço a vocês a oportunidade de disputar esse prêmio. Vote para André Gonçalves na final!"

Jaquelline

"Égua, manas! Estou na roça e queria muito agradecer a quem votou e me deixou ficar. Quero muito ganhar esse prêmio para melhorar a vida da minha filha e da minha família. Vim aqui para errar, para aprender e ser intensa. Para ser essa nortista, reconhecendo os meus erros e falhas. Peço para chegar à final e disputar esse grande prêmio. Gratidão Brasil, meu Norte, São Paulo, família. Votem muito!"

Lily

"Fala, tropinha! Estou na roça, sei que é novidade me ver aqui... Agora, para essa roça final, preciso da sua ajuda, minha tropa nobre. Votem muito! Estou morrendo de saudade, família, mas meus sonhos precisam desse prêmio, eu preciso desse prêmio. Quero ganhar!"

Márcia Fu

"Estou na roça e preciso do voto de vocês de novo. Na verdade, conto com vocês e com tudo que estão vendo, assistindo e ouvindo. Presta bem atenção e não se engane, beleza? Estou aqui por causa do meu filho, vim lutar por ele e espero estar nessa final. Um beijo e todo mundo votando em mim!"

Tonzão

"Fala, meu povo lindo e abençoado! Vocês viram nesses três meses as minhas qualidades e os meus defeitos. Eu fui eu, me entreguei com foco, força e fé. Agora, o que me resta é pedir para vocês me deixarem ficar até a final. Esse milhão vai mudar a minha história e a história da minha família. Imploro vocês! Vamos com tudo, juntos venceremos e somos mais fortes!"

WL

"Fala, Brasil, fala minha rapaziada! Estou aqui mais uma vez — pela terceira vez. Estou aqui mais uma vez para pedir muita força de vocês. Um minutinho do seu tempo lá no R7. Um minutinho de todo mundo que se identificou com meu jogo e me ajudou nas outras ,vamos fazer jus e votar mais uma vez nessa. Me ajudem, é reta final e preciso mais do que nunca de vocês nessa. Vamos votar com força!"

