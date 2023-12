Érica recupera memória e termina casamento com Edu em 'Elas por Elas'

Após descobrir a traição marido Edu (Luís Navarro) e perder a memória, Érica (Monique Alfradique) começará a ter insights da deslealdade no casamento.

Érica foi atropelada logo depois de uma briga com Edu, quando saiu às pressas do bar onde flagrou a infidelidade do marido. Ela ficou em coma e, desde que a acordou, se esqueceu da ocasião.