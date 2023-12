Por que Caetano Veloso processa marca de roupas em ação de R$ 1,3 milhão?

Caetano Veloso está processando a marca de roupas Osklen e o sócio-fundador, Oskar Metsavaht, por uso indevido de imagem, danos morais e danos materiais, cobrando indenização de R$ 1,3 milhão. A informação foi confirmada a Splash por Simone Kamenetz, uma das advogadas do cantor.

Por que Caetano processou marca?

Loja lançou coleção que se diz inspirada no movimento tropicalista em agosto deste ano, segundo a defesa do cantor. "A campanha publicitária da coleção usou, sem autorização, a imagem de Caetano no palco do show Transa, com todos os elementos que remetem ao disco de mesmo nome, vinculando o lançamento ao artista", diz comunicado enviado à reportagem.