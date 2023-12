Nívea Maria nega ter sido traída, mas admite sobre separação: 'Deprimi'

Pouco tempo depois, Rossano assumiu um relacionamento com a atriz Mayara Magri. Na época foi especulado que Magri teria sido a pivô do divórcio do diretor com Nívea.

Nívea negou que Magri tenha sido a pivô do fim do seu casamento. "De repente, a separação, que não teve nenhum problema. Mas não é fácil. Sempre tive companheiros ao meu lado como mulher para administrar a minha vida. De repente me vi sozinha, tendo que administrar o básico da vida", disse a atriz em entrevista ao jornal O Globo

A atriz também revelou que teve depressão com o divórcio. "Deprimi. Não tinha vontade de fazer nada. O que me salvou, além de fazer terapia e tomar remédios, foi o convite para a novela "Caminho das Índias" [que foi ao ar em 2009]", revelou.