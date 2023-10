Desmentida por Galisteu: O que Simioni disse sobre beijo de Jaque em Tonzão

Adriane Galisteu desmentiu Simioni mais uma vez no programa ao vivo de A Fazenda 2023 (Record). Veja o que a peoa comentou sobre o "beijo de Jaquelline em Tonzão".

O que Simioni disse e por que foi desmentida?

Na sexta-feira (20), antes da festa, Jaquelline brincou que gostaria de beijar outros homens no reality.

Simioni e Lily ouviram a fala da peoa para Alicia, se entreolharam e afirmaram que entenderam que disse que beijaria Ton na festa.

Com isso, Simioni alertou Tonzão, com medo de que Jaquelline "armasse algo para dizer que sofreu assédio de Tonzão" em A Fazenda 15.

Como essa situação foi levada no jogo da discórdia, a ex-BBB confessou que não lembrava do que tinha falado. Então, não confirmou nem negou o que Simioni comentou.

Na segunda-feira de manhã (23), Lucas conversou com Jaquelline e disse estar chateado, rompendo o relacionamento com a aliada e voltando à amizade.

Já no programa ao vivo desta terça-feira (24), Adriane Galisteu interviu e destacou que Jaquelline não citou o nome de Tonzão: "Quando você falou dessa questão do beijo [Jaque], você não falou o nome do Tonzão. Só para ficar claro para os dois".

Mesmo após ser desmentida pela apresentadora, Simioni a rebateu: "Depois que esse assunto foi levantado na dinâmica, a Alicia e ela lembraram dessa situação e disseram que ela falou sim. Estávamos eu e a Lily no quarto e ela falou: 'Hoje eu vou beijar o Tom'. Foram essas as palavras dela".

