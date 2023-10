A Fazenda 2023: Kally, Lucas, Black e Simioni estão na 5ª roça

A quinta roça de A Fazenda 2023 (Record) começou a ser montada hoje (24). Nela, além de Jenny Miranda, a Fazendeira, o poder de Tonzão Chagas colocou Cezar Black direto na roça, mas também colocou um prêmio em dinheiro no bolso de Lucas. Agora, Kally, Lucas e Simioni vão disputar a Prova do Fazendeiro. Para quem vai sua torcida?

ENQUETE UOL A FAZENDA 2023: Quem deve se livrar da roça e virar o novo fazendeiro? Enquete encerrada Total de 4920 votos 73,48% Lucas Souza imagem: Edu Moraes / Record 23,19% Kally Fonseca imagem: Edu Moraes / Record 3,33% Kamilla Simioni imagem: Edu Moraes / Record Votar de novo Total de 4920 votos

Indicação da Fazendeira

Jenny declarou que esse foi um dos votos mais difíceis e que pensou mil vezes durante os últimos dias: "Eu teria várias pessoas para indicar, mas vou indicar a Kally", começou ela.

Eu e ela já tivemos algumas brigas devido a ações dela, no qual eu fiquei muito mal (...) Ao decorrer dessa semana, ela teve algumas ações na dinâmica de domingo que a gente não conseguiu acabar [a dinâmica]. Ela também está se prejudicando, a meu ver, e ela pode prejudicar outras pessoas aqui dentro com essas ações. Jenny Miranda

A Fazenda 2023: Jenny Miranda na formação da 5ª roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Ao receber o voto, Kally rebateu relembrando que sobreviveu a uma 'dor de cotovelo' essa semana e por isso se 'afogou na cachaça' no dia da dinâmica, no domingo: "O que importa é dar a volta por cima e não permanecer no erro."

Quem votou em quem

Márcia Fu votou em Alicia X.

WL votou em Lucas Souza.

Kamilla Simioni Votou em Alicia X.

Henrique votou em Lucas Souza.

Lucas Souza votou em Tonzão Chagas.

Lily Nobre votou na Jaquelline.

Alicia X votou em Lucas Souza.

Jaquelline votou em Tonzão Chagas.

Kally Fonseca votou em Tonzão Chagas.

André Gonçalves votou em Tonzão Chagas.

Cezar Black votou em Lucas Souza.

Yuri Meirelles votou em Lucas Souza.

Radamés votou em Nadja.

Nadja Pessoa votou em Alicia X.

Sander votou em Lucas Souza.

Tonzão Chagas votou em Lucas Souza.

Shay votou em Nadja Pessoa.

Lucas Souza foi o mais votado com 7 votos.

Poderes da chama

Nesta semana, Lucas Souza ainda ganhou um prêmio de R$ 10 mil por ir à roça. Conforme o poder branco da chama, em posse de Tonzão, o peão mais votado pela casa receberia esse prêmio.

Já o poder laranja foi entregue a Cezar Black: "Você é o terceiro roceiro de hoje". O ex-BBB recebeu a notícia e disse que está na Fazenda para jogar.

A Fazenda 2023: Tonzão manda Cezar Black para a quinta roça Imagem: Reprodução/PlayPlus

Resta um

Cezar deu início ao resta um. Nele, Simioni sobrou e foi para o quarto banco da roça. A empresária escolheu vetar Cézar Black de realizar a Prova do Fazendeiro na quarta (25).

A Fazenda 2023: Quem é o fazendeiro da semana? Veja quem já usou o chapéu